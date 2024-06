Gara nazionale Canoa a Campolattaro, il 9 luglio conferenza stampa di presentazione alla Rocca dei Rettori di Benevento

Countdown iniziato per una tre giorni, dal 12 al 14 luglio di natura e sport. Tornano anche quest’anno, infatti, la Gare nazionali di canoa sulla Diga di Campolattaro. Ad organizzare l’evento nei minimi dettagli l’ASD CanoaVela Lago di Campolattaro del presidente Marco Melorio supportata dalle amministrazioni comunali di Campolattaro e Morcone, guidate rispettivamente dai sindaci Simone Paglia e Luigino Ciarlo, oltre che dalla Provincia di Benevento con il presidente Nino Lombardi. Sostegno importante offerto anche dai rappresentati di Asea, soggetto gestore della diga. Macchina organizzativa già a lavoro da tempo, dunque, e ora impegnata a definire gli ultimi dettagli di un appuntamento, divenuto ormai annuale, e che rappresenta un’importante vetrina per valorizzare le ricchezze e le potenzialità di territori ancora poco conosciuti.

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà nel corso di una conferenza stampa organizzata il 9 luglio, alle 10:30, alla Rocca dei Rettori di Benevento.

E, dunque, nel comune del Tammaro si attendo atleti e team provenienti da Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e ovviamente Campania.

Diverse le competizioni nelle quali si affronteranno gli sportivi in questi tre giorni: dal circuito nazionale canoagiovani, alla gara nazionale master fino alla gara nazionale di paracanoa.

Non solo sport, nel corso delle giornate sarà possibile degustare eccellenze Made in Sannio accompagnate da ottima birra e buon vino. Non mancheranno i momenti di intrattenimento musicali e culturali per rendere l’evento memorabile.

‘In primis voglio ringraziare tutte le realtà che ci stanno dimostrando vicinanza e sostegno morale ed economico – ha spiegato il presidente Melorio – nell’organizzazione di questa manifestazione. Ci stiamo mettendo grande impegno e per questo invito tutti a venirci a trovare.