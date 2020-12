“Genitori sostengono il sindaco Mastella nelle decisioni sulla scuola”

Gentilissimo Sindaco,

Le esprimiamo il nostro sostegno per essere intervenuto con misure tempestive atte a mitigare l’impatto della pandemia nella nostra città, attraverso la sospensione della didattica in presenza nelle scuole.

Quando si osserva un aumento di contagi, un incremento di decessi ed una incontrollabile diffusione del virus è necessario correre ai ripari.

Ci sembra quindi che la decisione da Lei assunta in direzione della sospensione della didattica in presenza, pienamente in sintonia con l’ordinanza n. 95 del Presidente della Regione Campania, e ancora più restrittiva in considerazione di un indice contagio RT della città di Benevento che risulta essere il più alto di tutta la regione Campania, sia allo stato la più cauta in un’ ottica di prevenzione della diffusione del contagio e di salvaguardia del bene primario della salute dei nostri figli e delle nostre famiglie.

Concordiamo con Lei sul fatto che non è in discussione l’importanza della istituzione scuola per i nostri bambini, ma è in discussione la loro salute.

E’ innegabile che la scuola sia un aggregatore sociale.

Poco rileva in piena pandemia la sottile differenza se il virus corra tra i banchi, tra i corridoi o tra gli spazi esterni ai plessi scolastici, quando i contatti tra i bambini e gli adulti accompagnatori si intrecciano pericolosamente.

Ciò che rileva in questo momento sono le inevitabili interazioni sociali che ruotano intorno alla scuola, che inevitabilmente coinvolgono i bambini e attraverso i medesimi insinuano nelle nostre case e nelle nostre famiglie il temuto virus.

Pertanto, fermamente convinti di dover adottare con i nostri figli tutte le possibili precauzioni per non impattare pericolosamente col virus, Le rinnoviamo il nostro sostegno ringraziandoLa per aver considerato i nostri figli come se fossero tutti Suoi nipotini.