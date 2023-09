GESESA – TELESE TERME, GIOVEDI’ 14 SETTEEMBRE IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO IDRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Comunichiamo che giovedì 14 settembre, nell’ambito dei finanziamenti da parte della Regione Campania, saranno effettuati lavori per la sostituzione di tratti di rete idrica nel Comune di Telese Terme; pertanto, si potranno verificare irregolarità nell’erogazione idrica, quali bassa pressione e/o mancanza d’acqua dalle ore 9:00 alle ore 18:00 in via Casino Brizio.

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717.