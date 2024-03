Governo: Schlein, ‘Meloni chiusa nel palazzo, una alternativa è possibile’

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il Pd è impegnato a costruire una alternativa a queste destra e lo fa parlando di problemi concreti che interessano le persone: Sanità, lavoro, scuola, politiche industriali. Su queste grandi questioni stiamo girando tutto il Paese, e il Veneto, per far vedere che una alternativa è possibile”. Lo ha detto Elly Schlein, a Legnago.

“Con questa destra l’economia sta frenando, noi vorremo invece ridare slancio a questo Paese ma non si può fare se ci si chiude nel palazzo come Giorgia Meloni non ascoltando, come stiamo facendo noi, le categorie. Se insieme definiamo una strategia, questo Paese può avere il suo riscatto e tornare a crescere”, ha aggiunto la segretaria del Pd.