Governo: vacanze in Valle d’Itria per Meloni, break di pochi giorni poi rientro a p. Chigi**

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Ieri il pranzo di ‘maggioranza’, lunedì prossimo l’ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. ‘Ristretta’ per la premier Giorgia Meloni, che rientrerà a lavoro prima che agosto volga al termine, a lavoro sui principali dossier del suo governo, a cominciare dalla legge di bilancio e la matassa del Pnrr da sbrogliare, e con un agenda ricca di impegni internazionali. Per ‘staccare’ -per quanto possibile perché l’ormai famosa ‘agenda di Giorgia’ viaggia ovunque con lei-, la premier raggiungerà la Valle d’Itria, in Puglia, con il compagno Andrea Giambruno e la piccola Ginevra, la figlia di 7 anni spesso al suo fianco nelle missioni internazionali. Numerose le ‘trasferte’ che l’attendono al suo rientro dalle vacanze, con un agenda pienissima che la vedrà salire e scendere dai voli di Stato.

Salvo cambi di programma, i primi giorni di settembre Meloni dovrebbe essere in Grecia, per un ‘bilaterale’ con il primo ministro Kyriakos Mītsotakīs, riconfermato alla guida del Paese; subito dopo ad attenderla il G20 a New Delhi, sotto la presidenza indiana. Quindi, attorno al 20 settembre, sarà di nuovo negli States, stavolta a New York per prendere parte alla 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Unga). A ottobre si viaggia ancora, a Granada il sei ottobre per il consiglio informale europeo, poi Tel Aviv per una conferenza internazionale organizzata dal governo di Israele, dunque Bruxelles per il Consiglio europeo ordinario del 27 e 28 ottobre.

Sotto traccia, ma neanche troppo, restano inoltre le missioni in Turchia e Pechino, che la premier intende fissare a stretto giro. A novembre sarà la volta degli Emirati Arabi, con la Coop 29 a Dubai. Intanto però le vacanze in famiglia in Puglia, meta forse scelta non a caso ma per portarsi avanti col lavoro, visto che il ‘tacco dello Stivale’ -‘terra di dove finisce la terra’, come recita un celebre motivo di Vinicio Capossela- sarà la location del prossimo G7 a guida italiana.