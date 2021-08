I Nuclei di Protezione Civile del Sannio si sono attivati per un concreto sostegno dei piccoli profughi dell’ Afghanistan.

La Regione Campania, stà in questi giorni fornendo assistenza di ospitalità, ai profughi dell’ Afganistan. Tra loro ci sono anche tanti bambini e ragazzi che non hanno nulla. Come sempre il mondo del volontariato altamente sensibile a queste tematiche , mossi dallo spirito della solidarietà, che è uno dei cardini che ne contraddistingue l’ azione, con il coordinamento del referente peri i nuclei di Protezione Civile Carlos A Sorrentino, in seno al Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile, ha promosso l’ iniziativa di “Raccolta di indumenti per bambini, ragazzi e di giocattoli di materiale esclusivamente nuovo, a causa dell’ Emergenza COVID 19” dal giorno 27 Agosto 2021 al 5 Settembre 2021.

Hanno dato già conferma di adesione le seguenti strutture di Protezione Civile:

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE – PESCO SANNITA TEL. 0824 981239

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – BUONALBERGO TEL. 338 4982052

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CUSANO MUTRI TEL. 335 1295990

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CASALDUNI TEL. 339 3588322

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – TORRECUSO TEL. 393 9608005

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE GUARDIA SANFRAMONDI TEL. 0824 817444

NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – MONTESARCHIO TEL. 342 8609147

Le donazioni dei materiale potranno essere effettuate nel rispetto delle norme covid-19, presso le sedi dei Nuclei di Protezione Civile, dei territori di residenza o comprensori, dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 oppure telefonando ai numeri di riferimento.

Per ulteriori adesioni all’ iniziativa, gli interessati possono contattare la nostra sala operativa al seguente numero telefonico 0824 981239 operativo H24.