Il Colonnello Elio ADAMO Riconfermato  Presidente dell’Associazione Nazionale  Carabinieri di Benevento 

L’8 e il 9 Ottobre u.s., si sono svolte presso il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ha sede nei locali del medesimo Comando. Il sodalizio conta oltre 400 iscritti, di cui fanno parte – nel segno della solidarietà, colleganza, cameratismo e spirito di corpo che anima tutti i carabinieri – i militari dell’Arma Benemerita che hanno lasciato il servizio attivo e militari ancora in attività di servizio. Al termine delle operazioni di scrutinio, in un clima di serena giovialità e partecipazione è stato eletto e riconfermato Presidente, il Colonnello Elio Adamo.

L’alto Ufficiale, già al Comando della locale Scuola Allievi, vanta una lunga carriera e numerose esperienze professionali, avendo ricoperto importanti incarichi operativi, in contesti difficili, come la Sicilia, la Puglia, la Campania. E’ laureato in “Scienze dell’Amministrazione” ed ha conseguito nel corso della carriera il titolo di “Consigliere Giuridico Militare”, in materia di applicazione del diritto nei conflitti armati, in ottemperanza al 1° protocollo di Ginevra. Inoltre è insignito di: medaglia d’oro al merito di lungo comando; medaglia Mauriziana; medaglia d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri, del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel cui ambito riveste la carica di Presidente Provinciale dell’ANCRI (Associazione Nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana).

Nel corso del mandato quinquennale, appena concluso, il colonnello Adamo, nel suo ruolo di Presidente si è distinto per il suo attaccamento all’Arma e all’Associazione, ottenendo notevoli successi nel perseguire scopi e finalità dello Statuto in generale ed in particolare, dando forza e visibilità ai simboli dell’Arma, realizzando un “Nucleo di Volontariato” che a breve assumerà la denominazione di “Nucleo di Volontariato e di Protezione Civile”, composto da personale in congedo e da soci familiari e simpatizzanti che mettono a disposizione della comunità, il proprio tempo, il proprio impegno e la propria esperienza professionale acquisita in tanti anni di servizio.