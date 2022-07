Il Consigliere provinciale Antonio Capuano delegato a rappresentare il Sannio nell’Assemblea Nazionale UPI a Ravenna

L’Assemblea generale dell’Unione delle Province Italiane della Campania ha eletto a Salerno, in Palazzo Sant’Agostino, i nove delegati delle Province campane al Congresso nazionale dell’UPI in programma a Ravenna la prossima settimana.

La Provincia di Benevento sarà rappresentata nell’Assise in Emilia-Romagna dal consigliere provinciale, delegato all’Upi, Antonio Capuano.

“Sarà un’occasione fondamentale” – ha dichiarato il Consigliere – “per un confronto complessivo sulla imminente riforma del Testo unico enti locali che conterrà modifiche all’attuale assetto degli enti provinciali per superare definitivamente la fase di transizione introdotta dalls legge 56/2014 vigente. Un confronto corale importante al quale fornirò il contributo della Provincia di Benevento che mi onorerò di rappresentare in quella prestigiosa sede”.