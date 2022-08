Il Progetto INNFARES a Vinalia 2022

Lunedì 8 Agosto 2022, ore 18.30, nell’ambito della rassegna enogastronomica Vinalia, presso la Chiesa dell’Ave Gratia Plena a Guardia Sanframondi, la tavola rotonda “Progetto INNFARES: buona pratica di cooperazione tra le imprese e il mondo della ricerca per la competitività e l’attrattività dei nostri territori. Riflessione sui primi risultati.”

Una tavola rotonda per parlare di INNFARES (www.innfares.it), il progetto finanziato dal PSR Campania che vede insieme il Sannio Consorzio Tutela Vini (Soggetto Capofila) le tre maggiori cooperative del territorio (Cantina di Solopaca, La Guardiense e Vitivinicoltori del Taburno) il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio ed il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e la società di ricerca Risorsa Srl.

Il Progetto INNFARES si propone come buona pratica di cooperazione tra le imprese e il mondo della ricerca, per costruire conoscenze, soluzioni e strade nuove per la competitività e l’attrattività dei nostri territori.

L’obiettivo è la creazione di una rete intelligente per la gestione dei terroir del Sannio, per continuare a produrre grandi vini in un clima che cambia.

Un modello innovativo di gestione resiliente dei vigneti a scala territoriale, per esaltare la straordinaria diversità e i caratteri dei terroir vitivinicoli del Sannio.

Un racconto del progetto a più voci, una tavola rotonda alla quale prenderanno parte Carmine Coletta Presidente Cantina di Solopaca, Domizio Pigna Presidente Cantina La Guardiense, Angelita Gambuti Coordinatrice dei corsi di studio in Viticoltura ed Enologia e Scienze enologiche del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico, Antonio Di Gennaro Agronomo – Risorsa srl, Giuseppe Marotta Professore Ordinario di Economia ed Estimo Rurale Dipartimento DEMM, Università del Sannio Responsabile Tecnico scientifico del Progetto INNFARES e Libero Rillo Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini . Le conclusioni saranno affidate a Nicola Caputo Assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

A moderare la tavola rotonda sarà il giornalista e addetto stampa di Vinalia, Sandro Tacinelli.