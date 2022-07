Il “Telesia for Peoples” apre il 22 luglio con una serata dedicata ai giovani nel segno della gioia e della inclusione.

“Aspettando l’alba … di un nuovo giorno” è il titolo dell’evento che aprirà la nona edizione del “Telesia for Peoples” 2002, in programma a Telese Terme dal 22 al 24 luglio prossimo.

L’evento di apertura, che si svolgerà nel Teatro del Cerro delle Terme di Telese, vuole essere un momento dedicato ai giovani nel segno della gioia e della inclusione che, dopo due anni di pandemia, vogliono tornare a vivere la loro giovinezza e sperare in un futuro migliore, senza guerre.

Protagonisti della serata (inizio ore 21,30) saranno ballerini di varie etnie, che daranno vita a uno spettacolo di show dance, lo show di Stefa Voice, il dj set di Dario Cacchillo, Roberto Gisondi e Francesco Siciliano, e gli ospiti KID LOST & LIL TONY che canteranno i loro successi dal vivo.

“Ringraziamo – dicono gli organizzatori – l’Impresa Minieri Spa, che per l’occasione aprirà anche i parcheggi gratuiti all’interno delle terme, il LUX bar di Telese, di cui è titolare Carlo Votta, i dj sanniti che fanno tendenza nel mondo della dance e i giovani rapper Kid Lost & Lil Tony (pseudonimi di Graziano Landolfi, classe 1996, e Antonio D’Onofrio, classe 1999), che con uno dei loro ultimi singoli ‘vogl ij abballà’ hanno raggiunto più di 2 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming facendosi notare dal panorama musicale italiano”.

“Oltre al grande momento di festa nel cuore dell’estate – aggiungono poi gli organizzatori – la serata del 22 luglio intende dare dei messaggi ai giovani sul valore e l’importanza della vita, che è unica per tutti, rendendoli protagonisti insieme a tutti gli artisti che daranno vita a un grande spettacolo di musica e di dance”.

L’ingresso agli eventi del “Telesia for Peoples”, che è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Benevento, dalla Città di Telese Terme e dalla Pro Loco Telesia, è gratuito fino a esaurimento posti.