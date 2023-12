Incendi: Chinnici (Pd), ‘Sicilia, vergognoso che Governo non preveda ristori in finanziaria’

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – “È vergognoso che il governo regionale non preveda dei ristori in finanziaria per le vittime dei roghi di quest’estate in Sicilia. Parliamo di centinaia di cittadini e piccoli imprenditori che hanno visto andare in fumo pezzi importanti della loro vita”. Lo dice in una nota Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“C’è chi ha pagato il prezzo più alto – aggiunge – chi ha perduto la casa, l’azienda, l’automobile. Il governo Schifani non solo non è riuscito a far riconoscere da Roma lo stato di emergenza, ma addirittura non ha stanziato un solo euro per aiutare quei siciliani che sono stati colpiti da questi tragici eventi”.

“Mi auguro pertanto – conclude – che la maggioranza abbia un sussulto di dignità in aula e approvi il mio emendamento, sottoscritto da tutti i nostri deputati, che destina loro 20 milioni di euro”.