INCIDENTE STRADALE AL RIONE FERROVIA. FERITA UNA DONNA.

Questa mattina verso le ore 9,40, in via Vittorio Veneto all’ incrocio con via Fatebenefratelli, per cause in corso di accertamento, sono venute in collisione una Opel Karl, condotta da A.F., di anni 36, residente a Benevento, ed una Fiat Cubo, condotta da R.LS., di anni 40, residente in Benevento.

La conducente dell’Opel è stata trasportata presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù “Fatebenefratelli” di Benevento per le cure del caso.

Lunghe e difficoltose sono state le operazioni di rilievo del sinistro, uno scontro fronto/laterale dx, e per ripristinare la transitabilità della strada, alle quali hanno provveduto il luogotenente Maurizio Petrella e l’assistente capo Annarita De Vita in forza alla polizia municipale di Benevento.

Sul posto anche un veicolo della ditta Sicurezza Ambiente Spa che ha provveduto a ripristinare le matrici stradali, con la pulizia di detriti e liquidi lasciati sul selciato a seguito dell’impatto. Ritirata una patente di guida ed elevata una sanzione per il mancato rispetto del segnale di “stop”.

“Anche questa volta – osserva il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – la velocità non adeguata alle caratteristiche della strada, è alla base dell’incidente che poteva rilevarsi ancora più grave per le due automobiliste. Il consiglio è sempre quello di mantenere, in Città e alla presenza di persone che impegnano la sede stradale, una velocità moderata per evitare sia il sinistro che possibili danni agli altri automobilisti che invece rispettano le norme del Codice della strada”.