INTERNAZIONAL ARCHITECTURE AWARD 2023, IL GIOVANE SANNITA BASILE VINCE NELLA SEZIONE “NUOVA ARCHITETTURA”

L’architetto sannita Flavian Basile ha annunciato, attraverso i suoi canali social, di aver ricevuto una menzione d’onore per “l’International Architecture Award 2023” nella sezione Migliore Nuova Architettura con il progetto “Palazzo Sistema, Regione Lombardia”.

La premiazione si terrà in Grecia il 15 settembre.

Un riconoscimento giunto grazie alla professione che quotidianamente Flavian esercita con la società “Offtec”, guidata proprio dal giovane e talentoso architetto sannita.

Un esempio per tutti quei giovani che costruiscono il proprio futuro attraverso lo studio e la passione, senza demordere mai.