Condivido la posizione dei Vescovi sull’ospedale di sant’agata dei goti. La mia vicinanza va alle popolazioni del territorio.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non sia inadempiente. Il sannio non può vivere di evanescenti promesse. Credo che le comunità interessate debbano mobilitarsi per la rivendicazione di diritti non più rinviabili.

Lo ha dichiarato Italo Palumbo, segreteria regionale Pd resp. Forum Aree Interne.