Iv: Gozi, ‘con Renzi impegnati a rafforzare Renew Europe’

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Siamo impegnati a rafforzare Renew Europe e approfondire i nostri rapporti con la maggioranza del presidente Emmanuel Macron. Stan Guérini di En Marche e Francois Bayrou del Movimento Democratico sono i nostri migliori alleati in Europa: con loro vogliamo lavorare in maniera sempre più stretta”. Così Sandro Gozi in merito alla serie di incontri tra Parigi e Bruxelles che vedranno impegnato Matteo Renzi la prossima settimana.

“L’incontro con il gruppo Renew Europe e con la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager – aggiunge l’eurodeputato e segretario del Partito democratico europeo – saranno l’occasione per confrontarci sulle maggior sfide europee e per promuovere la nostra agenda riformatrice per l’Italia e per l’Unione europea”.