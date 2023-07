Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival 2023

La manifestazione ha il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune di Pietrelcina, l’organizzazione della Pro Loco, la direzione artistica di Giovanni Russo e la partecipazione dell’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium.

Il tema scelto per quest’anno è Suoni E Visioni con l’obiettivo di privilegiare una musica viva, vera e non “da ascensore” come quella che sempre più spesso ci siamo abituati ad ascoltare.

I concerti, che come sempre saranno gratuiti, si svolgeranno presso il Parco Colesanti e, nel caso di maltempo, presso la Palestra Comunale in Viale Europa.

Si partirà il 31 luglio col pirotecnico duo Liberi ..! composto da Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) e Simone Zanchini (fisarmonica & live eletronics). Il 1° agosto si esibirà l’Auditorium Band featuring Maria Pia De Vito & Raiz col progetto Tutto su Eva dedicato ad alcune grandi compositrici della storia recente della musica. Si proseguirà il 2 agosto con il geniale e virtuoso cantante Boris Savoldelli e il suo progetto Voice Orchestra. Il festival terminerà il 3 agosto con VISIONI, EMOZIONI, IDENTITA’ – i tanti racconti che possiamo essere, uno spettacolo di teatro-musica che avrà come protagonista Emilio Casalini (conduttore del programma cult di RAI 3 Generazione Bellezza) con Vincenzo Saetta al sax alto ed Aldo Pareo al pianoforte.

Tutti i concerti saranno preceduti da gustose degustazioni di alcune eccellenze enogastronomiche sannite organizzate dalla Pro Loco a conferma che il JssPf oltre ad essere un evento musicale di qualità è ormai anche un prezioso spazio di socialità.

Il concerto del 1° agosto sarà preceduto dalla presentazione da parte dell’AMIP (Associazione Malati di Ipertensione Polmonare) del libro “Ho visto persone attraversare le Ande” Diario di un medico di Francesco Parisi.

Modera il giornalista del Il Mattino Donato Faiella. Il JssPf è sempre più un evento che coinvolge l’intera comunità di Pietrelcina. Oltre ai concerti nelle ore diurne l’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium organizza itinerari alla scoperta delle bellezze storiche culturali e paesaggistiche di cui è ricco il territorio Sannita. Per info: Tel. 3355367174 – 3485499704.

Anche nel 2023 il programma del JssPf è di altissimo livello concentrando a Pietrelcina il meglio del jazz nel cuore del Sannio con i vari artisti ripresi come sempre dai pregevoli scatti fotografici di Angelo Masone.

Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival: il bilancio dal 2005 al 2022

62 concerti gratuiti

158 artisti, italiani e stranieri, tra i più rappresentativi a livello internazionale

22.000 spettatori

102 ore di musica

mostre fotografiche, mostre di pittura, degustazioni, readings e workshop