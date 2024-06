L.elettorale: Gasparri, ‘Fi per vittoria a primo turno con 40%’

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Vorrei dire in maniera chiara e trasparente che la questione dell’abolizione del ballottaggio è presente da tempo nel dibattito. Mesi fa fu Forza Italia a proporre un emendamento in aula al Senato che poi fu accantonato. Forza Italia è da sempre favorevole a una norma simile a quella che già vige in Sicilia e in Friuli Venezia Giulia. Se al primo turno una coalizione raggiunge il 40% si può assegnare la vittoria. Questo perché al ballottaggio partecipano pochi elettori e spesso chi vince al secondo turno prende meno voti di quanti ne abbia presi il suo sfidante sconfitto al primo turno. Noi abbiamo sempre insistito e ne facciamo una questione prioritaria da portare avanti con assoluta trasparenza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Non è stata Forza Italia a rallentare questa decisione, ma legittime perplessità di altre formazioni politiche. Sono ben contento che ora anche autorevoli esponenti delle istituzioni rilancino una questione che noi da tempo sosteniamo. Pertanto non siamo noi che ci dobbiamo aggregare ad alcunché, ma semmai siamo noi a sollecitare una riflessione trasparente nel Parlamento insieme ad altre ipotesi per evitare la frammentazione ed evitare che qualcuno si presenti come sindaco solo per diventare consigliere con pochi voti. Bisogna anche riflettere sulla tessera elettorale, ripristinando il certificato che allertava l’elettore ad ogni elezione. Ci sono quindi varie riflessioni da fare su cui Forza Italia è schierata da tempo immemorabile ed ha dovuto talvolta rallentare per perplessità altrui. Questo per la precisione dei fatti, visto che leggo varie ricostruzioni non del tutto esatte”, conclude.