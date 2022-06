LA 6. EDIZIONE DEL BCT FESTIVAL – BENEVENTO CINEMA E TELEVISIONE

Si alza il sipario sui primi ospiti della 6. edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, in programma quest’anno dal 12 al 17 luglio con un cartellone che animerà per 6 giorni il capoluogo sannita.

La manifestazione, fondata e diretta da Antonio Frascadore, assegnerà i premi alla carriera a Claudio Bisio, Mara Venier e al maestro Dario Argento.

All’attrice Giulia Michelini il compito di dare ufficialmente il via al festival con un incontro che si annuncia tra i più attesi dal pubblico di Benevento.

Il BCT Festival celebra ogni anno il mondo del piccolo e grande schermo con un programma sempre più ricco di ospiti, incontri, eventi e proiezioni ed è realizzato grazie al sostegno e al supporto della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Cinema, dell’Istituto Luce, di Nuovo Imaie, del Comune di Benevento, della Camera di Commercio di Benevento, dell’Università degli Studi del Sannio oltre naturalmente agli sponsor privati che sin dalla prima edizione lo hanno affiancato e sostenuto. Fondamentale per il successo del festival è il contributo dei partner Vision Distribution, IIF, società controllata da Lucisano Media Group, Warner Bros. Discovery, Indigo Film, Pegasus, Fenix Entertainment e The HotCorn.