La LILT, aderisce alla maratona di beneficenza: “Pigiama Run 2022” a sostegno dei bambini malati di tumore.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento ha aderito alla manifestazione denominata: “Pigiama Run 2022”, organizzata dalla LILT nazionale: una storica corsa e camminata non competitiva organizzata per donare accoglienza e assistenza ai bambini malati di tumore in tutta Italia. La kermesse, che quest’anno è giunta alla sua quarta edizione, diventa ancora più grande e ricca di novità in occasione del centenario di attività di LILT! Ebbene, il capoluogo sannita sarà l’unica provincia della Campania ad ospitare, il 30 Settembre, la corsa benefica che si svolgerà, in contemporanea, in diverse città d’Italia e si snoderà su un percorso di 5 km, avendo come punto di partenza il “Villaggio LILT” che verrà allestito in Piazza Risorgimento. I partecipanti “correranno” in pigiama per solidarietà nei confronti dei bambini malati di tumore che trascorrono le loro giornate in pigiama. Nello specifico, la LILT di Benevento destinerà il ricavato della vendita dei tagliandi (le iscrizioni sono già aperte all’indirizzo: https://bit.ly/pigiamarun-22) al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli. Proprio in questa direzione, nella mattinata di ieri, il presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione con i componenti del Consiglio d’Amministrazione della LILT di Benevento hanno avuto un incontro con i vertici dell’Ospedale Santobono Pausilipon insieme al Direttore Generale, dr.Rodolfo Conenna; al Direttore Sanitario, dr.Vincenzo Giordano ed al Direttore del Reparto di Oncologia Pediatrica, dr.Massimo Abate per definire i dettagli della collaborazione. Per l’edizione 2022, in tutt’Italia, sono 16 le città italiane dove si svolgerà la “Pigiama Run” (ma si potrà partecipare anche in modalità “Anywhere” da casa). Per scegliere la città in cui partecipare, al momento dell’iscrizione, bisogna selezionare uno dei ticket con scritto: “Città aderenti”e, quindi, indicare il nome della città in cui vuole correre o camminare nel campo “Organizzazione”. Tutti gli iscritti riceveranno all’iscrizione il proprio pettorale e al termine dell’evento l’attestato digitale di partecipazione. Oltre a questo e in base al ticket prescelto, è possibile richiedere anche il pacco gara con la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici. Nelle prossime settimane, verranno divulgati nuovi dettagli dell’evento. Per supportare la manifestazione (anche in modalità sponsor): 0824-313799.