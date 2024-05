L’Associazione Massimo Rao indice un Premio Internazionale di Pittura dedicato a Massimo Rao.

Il Premio, dal titolo “L’importanza delle radici” è rivolto ad artisti maggiorenni di

ogni nazionalità. L’associazione ha come partner nella realizzazione del Premio la

Rete Destinazione Sud con la quale ha stipulato un protocollo d’intesa per le

iniziative riguardanti il programma “Ritorno in Italia 2023-2028” e, in maniera

specifica, per la realizzazione del progetto dedicato al “Turismo di ritorno e delle

radici”.

Il premio si avvale del Patrocinio della Regione Campania, Provincia di Benevento e

Comune di San Salvatore Telesino (BN) e ha come sponsor l’Azienda Mangini

Liverini di Telese Terme con il contributo di Erbagil di Telese Terme.

L’iniziativa dell’Associazione ha l’intento di promuovere l’arte pittorica stimolando

una riflessione sull’importanza delle radici nella nostra identità e nella società. Si

propone, inoltre, di favorire un “turismo di ritorno”, intercettando i connazionali

residenti all’estero allo scopo di favorire il loro ritorno in Patria per visitare i luoghi

d’origine delle loro famiglie.

Il Bando del premio, il modulo d’iscrizione e tutta la documentazione da allegare per

partecipare sono reperibili sul sito dell’Associazione all’indirizzo web:

www.massimorao.it.