Lega: il 23 evento sovranista ‘Winds of change’, appello a eletti, gradita partecipazione’**

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Ufficializzata ai parlamentari della Lega la convention sovranista del 23 marzo, sabato prossimo a Roma, con l’invito a non mancare. “Il 23 marzo a Roma, presso gli Studios in Via Tiburtina 521, ci sarà l’evento ‘Winds of change-Towards a Europe of Cooperation’ (‘Venti di cambiamento-Verso un’Europa della cooperazione’) indirizzato principalmente alle regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria”, si legge in una nota inviata in chat ai deputati. “La Tua partecipazione, anche se non rientri in queste regioni, è comunque gradita. Ti chiediamo di dare conferma della Tua presenza entro le ore 10:00 di lunedì 18 marzo”, viene sottolineato nel messaggio. “Gli accrediti saranno aperti alle ore 13 e l’inizio dell’evento è alle ore 14. Il termine lavori è previsto intorno alle ore 16.30”, è l’informazione inviata agli eletti del partito di Salvini.