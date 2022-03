LOMBARDI ALLA MANIFESTAZIONE PROMOSSA DALL’ADA NELLA ROCCA DEI RETTORI

“Le aree interne sono fondamentali per tutto il Paese e non costituiscono affatto un freno per la crescita della Nazione”.

Lo ha detto il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, in occasione della manifestazione “Memorie in Cucina, tra territorio, storia e tradizioni”, che si è svolta nella Corte della Rocca dei Rettori, a cura della Ada (Associazione per i diritti degli anziani). Presenti anche il Sindaco del capoluogo, Clemente Mastella, e la sen. Sandra Lonardo, il Presidente Lombardi ha voluto sottolineare il rilievo dell’iniziativa dell’Ada che ha avuto il pregio di riproporre alla pubblica attenzione sia i prodotti di nicchia delle aree interne che tutta la filiera produttiva dell’enogastronomia sannita, ricca di prestigio, di qualità, di storia e di tradizione, ma anche di grande rilievo e forte impatto per l’economia locale e non solo.