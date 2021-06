Lombardia: a Palazzo Pirelli vertici sanità ed esperti, inizia percorso riforma legge 23

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Parte la revisione della legge regionale 23/2015 e un convegno pubblico a Palazzo Pirelli mette a confronto i vertici della sanità lombarda e esperti nazionali dei modelli regionali per formulare quali possano essere le caratteristiche che dovrà avere il sistema sanitario della Lombardia.

“Il consiglio regionale è pronto: settimana prossima cominceranno le audizioni in commissione e contiamo di portarla in Aula a novembre per la sua approvazione definitiva. C’è una convergenza sostanziale tra le forza politiche, il mondo sindacale e quello delle professioni: il punto centrale è la richiesta di rafforzare la medicina territoriale, dove siamo andati maggiormente in difficoltà”, ha spiegato il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi (Forza Italia) aprendo il convegno.

“Una sfida che dovremo affrontare attraverso i distretti sociosanitari e le Case della Comunità, cioè strutture intermedie in grado di gestire alcune patologie e offrire una serie di esami”, ha aggiunto. “Non può pesare tutto sull’ospedale, sul pronto soccorso, è necessario lavorare con i medici di famiglia per dar vita a queste “case” e pensarle materialmente con loro”. Quasi 100 tra presidenti, direttori e rappresentanti di tutte le Ats, le Asst e gli Ircss lombardi hanno preso parte all’evento, la metà dei quali in presenza.