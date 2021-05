Lombardia: Fermi, ‘Rosa Camuna celebra cittadini, vera forza della regione ‘ (4)

(Adnkronos) – Una menzione speciale è stata consegnata alla memoria di don Roberto Malgesini, ucciso lo scorso mese di settembre a Como da una delle persone a cui prestava cura e assistenza. “La sua candidatura condivisa ha trovato anche il sostegno di numerosi cittadini e realtà del volontariato comasco -sottolinea il Presidente Alessandro Fermi-. Con questo riconoscimento vogliamo pertanto portare all’attenzione di tutti l’opera silenziosa ma straordinaria di don Roberto nel fornire assistenza quotidiana agli ultimi e alle persone in difficoltà, certi che il suo esempio e la sua testimonianza costituiscono una eredità preziosa per l’intera comunità lariana e lombarda”.

Sono state quindi assegnate 10 menzioni attribuite all’imprenditore bresciano Mauro Ferrari amministratore delegato della Germani Trasporti; al rifugista valtellinese Renato Alberti che da 40 anni gestisce il rifugio Cai Gianni Casati sul Cevedale; alla lecchese Marina Garcea affetta da una rara neuropatia genetica degenerativa, fondatrice dell’associazione Amiche per la Vita onlus e promotrice di numerose iniziative benefiche a sostegno della ricerca; all’educatrice e pediatra Augusta Volontè di Locate Varesino che si è spesa per la cura e la crescita dei bimbi in ospedale prestando servizio in numerose associazioni di volontariato; a don Agostino Briccola, parroco lecchese di Moggio distintosi per la sua elevata cultura e per le numerose opere che hanno contraddistinto la sua attività pastorale; all’associazione oncologica Progym di Milano impegnata a curare soprattutto donne malate di tumore alla mammella; alla onlus scuola d’arte La Bergognone, cooperativa lodigiana che attraverso l’arte cura e segue persone in difficoltà favorendone il recupero e la socializzazione; all’Associazione storica nazionale dei vigili del fuoco di Mantova, alla società cooperativa Mediolanum Soccorso e alla memoria di Elisabetta Barbieri e Federico Tonin, da sempre attivi a Rho nella cura e nella protezione degli animali randagi e abbandonati.

Infine sono stati consegnati anche alcuni premi speciali del presidente della Giunta regionale Attilio Fontana tra cui quello all’Inter Football Club neo campione d’Italia.