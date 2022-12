Lombardia: prosegue fino al 18 dicembre ‘giocattolo sospeso’ per bimbi in ospedale

Milano, 13 dic. (Adnkronos) – In Lombardia la solidarietà non si ferma. Fino a domenica 18 dicembre, infatti, sarà possibile partecipare alla seconda edizione del ‘giocattolo sospeso’, il progetto della Regione Lombardia in collaborazione con Assogiocattoli e Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza che prevede la raccolta di giocattoli nuovi e la successiva distribuzione negli ospedali da parte della Fondazione Abio Italia Onlus per il bambino in ospedale e con il supporto della Consulta del soccorso.

Per chi desidera regalare un sorriso ai bambini meno fortunati la raccolta dei giocattoli prosegue all’ingresso del nucleo N1 a Palazzo Lombardia, con questi orari: fino a venerdì 16 dicembre dalle 12,30 alle 14,30, sabato 17 e domenica 18 dicembre orario continuato dalle 10,00 alle 18,00.

Portando il proprio giocattolo, si riceverà un simpatico gadget e si potrà partecipare gratuitamente alle attività di ‘Pinocchio and Friends’, allo spazio ‘IsolaSet’ (Palazzo Lombardia, adiacenze ingresso N2). Il villaggio dedicato al protagonista della fiaba più popolare ha già fatto registrare numeri importanti, con 466 partecipanti alle attività in programma nello scorso fine settimana.