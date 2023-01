M5S2050 SANNIO INCONTRO TERRITORIALE CON IL COORDINATORE REGIONALE

Per iniziativa del Coordinatore regionale della Campania, Salvatore Micillo, l’anno del Movimento 5 Stelle si apre con una serie di importanti appuntamenti in ciascuno dei cinque comuni capoluogo.

In queste ore, infatti, tutti gli iscritti alla piattaforma stanno ricevendo una mail di convocazione.

L’incontro di Benevento è previsto per mercoledì 4 gennaio, alle ore 18.00, presso la pizzeria “Oasi dell’Antica Quercia”.

All’ordine del giorno ci saranno i gruppi territoriali, l’organizzazione strutturale e le elezioni amministrative.

M5S2050 SANNIO