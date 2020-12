Maltempo: Aspi, 500 mezzi e 700 uomini in tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Continuano, con forte intensità, le nevicate che da stamane stanno interessando il Nord-Ovest del Paese. Restano dunque pienamente operativi gli oltre 500 mezzi spargisale e spazzaneve e i 700 addetti alla viabilità, previsti dal Piano Operativo attivato fin dalle prime ore della mattinata da Autostrade per l’Italia nelle tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Nei tratti appenninici delle due autostrade A7 e A26, maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose, è stato necessario attuare, in coerenza con i piani operativi nazionali, anche provvedimenti di fermo e dirottamento obbligatorio dei mezzi pesanti, così da consentire l’operatività dei mezzi antineve e la transitabilità dei tratti per i veicoli leggeri.

Tali provvedimenti, in concomitanza delle fasce orarie con maggior traffico della giornata, stanno inevitabilmente determinando forti disagi nel nodo autostradale genovese, soprattutto in A7 tra Genova Ovest e Busalla in direzione Serravalle e lungo la A10, in corrispondenza dell’allacciamento con la A26.