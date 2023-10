Maltempo: Salvini ‘massima attenzione per ripercussioni su infrastrutture e trasporti’**

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Il vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con la “massima attenzione le ripercussioni del maltempo su infrastrutture e trasporti”. In una nota del Mit si legge che “in particolare, in queste ore si registrano problemi in Lombardia (con ricadute sul traffico ferroviario) ed è segnalato un allagamento al deposito di Milano-Fiorenza gestito da Trenord”.

Salvini ha quindi “raccomandato chi di dovere di informare tempestivamente i viaggiatori di eventuali rallentamenti ed ha auspicato il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”. Il vicepremier e ministro e i suoi uffici -conclude la nota- stanno monitorando anche le situazioni più critiche nelle province di Piacenza e Parma.