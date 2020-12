Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – La strada statale 186 “Di Monreale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel comune di Monreale (Palermo) a causa di un allagamento al km 10,600. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.