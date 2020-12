Manovra: Brescia, ‘5 mln a comuni interessati da flussi migratori’

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Finalmente lo Stato riconosce gli sforzi fatti dai comuni interessati dalla gestione dei flussi migratori. Parliamo di quei comuni come Ventimiglia, i comuni del Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia o i tanti comuni siciliani che fronteggiano via mare l’arrivo dei migranti nel nostro Paese. Con l’ok all’emendamento del MoVimento 5 Stelle stanziamo in manovra 5 milioni di euro per questi comuni. Manteniamo un impegno trasversale nato dopo le audizioni con diversi sindaci durante l’esame del decreto sicurezza”. Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e primo firmatario dell’emendamento insieme alle colleghe Baldino, De Carlo, Lorefice e Martinciglio.

“Chiediamo al Viminale tempi rapidi per l’adozione del decreto di riparto e soprattutto un impegno futuro per contributi strutturali ai comuni che più soffrono il fenomeno migratorio. Un fenomeno che non può essere cancellato, ma che va governato.” conclude Brescia.