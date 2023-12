Manovra: Damante (M5S), ‘su ponte stretto scippo governo al sud va chiarito’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Un’intesa sul cronoprogramma dei lavori sulla manovra al Senato c’è. Ora si auspica che la maggioranza sia in grado di rispettarla. Le prime due giornate di votazione in commissione hanno confermato ciò che temevamo: dal governo c’è un muro innalzato verso ogni proposta delle minoranze, anche quelle che non comportano stanziamenti. L’opposizione, eppure, ha teso la mano al governo. Si è accordata sui 40 milioni da destinare alle donne vittime di violenza, ma ora il governo deve fare la sua parte. Adesso sta al governo, che però ci sembra ancora un po’ nel pallone”. Così in una nota la senatrice M5s Ketty Damante.

“Noi continuiamo a credere che in una manovra simile, così tirata sulle coperture e avara di misure incisive, lo sperpero abnorme di risorse per il ponte sullo Stretto non sta né in cielo né in terra. C’è poi da chiarire una volta per tutte la storia dei fondi di coesione, vero scippo nei confronti di Sicilia e Calabria, che vede la contrarietà di mezza maggioranza. La speranza è che Giorgetti dia un chiarimento, perché questo piano di finanziamento voluto solo per compiacere il suo leader di partito Salvini è irricevibile. Domani si entra nel vivo, e il governo non può più nascondersi come ha fatto in questi giorni”, conclude.