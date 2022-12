 ‘MASSERIA ROSETO’ (BENEVENTO) OSPITERA’ LA ‘CENA DI GALA WINE ART’ PER PRESENTARE L’AMBIZIOSO PROGETTO “VINO SANNITA – OPERE DI ARTISTI INTERNAZIONALI”

Vino, cibo e arte: una trilogia vincente per promuovere un territorio e le sue produzioni enologiche di eccellenza. Parliamo di una formula che segna, in modo sempre più significativo, le iniziative messe in campo dal Sannio Consorzio Tutela Vini dopo la pandemia legata al Covid-19. Una promozione che si prefigge non solo l’obiettivo di far conoscere in modo sempre più incisivo le denominazioni sannite, ma anche di incentivare l’enoturismo elevando ulteriormente la reputazione del Brand Sannio.

Vino, cibo e arte saranno protagonisti durante la ‘Cena di Gala Wine Art’ in programma nella atmosferica cornice di Masseria Roseto (Benevento) nella serata di mercoledì 14 dicembre. Sarà un momento per presentare il progetto ‘Nel Sannio coltiviamo emozioni – Wineart’, che coinvolge sei artisti internazionali: il bulgaro Boyan Kovatchev (con l’opera ‘La volpe e l’uva’); la tedesca Verena Mayer Tasch (‘La vita, la vitae’); Harry Greb, artista di cui non si conosce l’esatta identità (‘Madre Teresa’); Yip Yew Chong, poliedrico artista di Singapore (‘Singapore Loves Sannio’); il belga Smok (‘Bird and grape’); l’olandese Gomad (‘Woman/Wine’); il sannita Mariano Goglia (maggiori informazioni sugli artisti e le opere realizzate nel documento allegato alla nota). Queste opere verranno collocate in uno dei luoghi turistici più importanti del capoluogo, al fine di coniugare il percorso turistico che si snoda tra la storia e l’arte della millenaria città di Benevento con la secolare arte enologica custodita dalla terra sannita.

Grande protagonista dell’evento di Masseria Roseto sarà anche il food. Infatti, durante la serata sarà consegnato il premio ‘Falanghina Award 2022 – The best world italian restaurant’, riconoscimento assegnato al miglior chef italiano all’estero. A riceverlo sarà Davide Asta, guida dei fornelli del ristorante ‘Gellius Knokke’ di Knokke, cittadina belga che sorge a poca distanza da Bruges. Siciliano di Scicli (Ragusa), Davide Asta si è formato all’ALMA, la Scuola internazionale di cucina italiana, con sede a Colorno (Parma), considerato il più autorevole centro di formazione dei mestieri e delle professioni dell’ospitalità. Alla Scuola è seguito un periodo di quattro anni di attività presso il ristorante ‘Gellius’ di Oderzo (Treviso), alla corte dello chef stellato Alessandro Breda. Ed è stato proprio Breda che lo ha voluto alla guida del progetto ‘Gellius Knokke’, da lui avviato in terra belga nel 2017 con la collaborazione di Gianni Piretti. In pochissimo tempo il locale è diventato una delle mete eccellenti della cucina italiana all’estero. Nel 2020 è stato premiato come miglior ristorante italiano in Belgio dalla Guida Gault& Millau, la nota pubblicazione francese dedicata al mondo della gastronomia. Sul finire dell’anno scorso è poi giunto l’ingresso tra i ‘Top Italian Restaurants Special Awards 2022’ del Gambero Rosso, aggiudicandosi non solo l’ambito simbolo delle ‘Tre Forchette’ ma anche il titolo di ‘Miglior ristorante italiano all’estero’. Questo locale riunisce il food e il wine con il mondo dell’arte: dalle sale interne è possibile accedere direttamente alla collezione di opere d’arte contemporanea del gallerista Gianni Piretti, con il ristorante che spesso ospita anche mostre temporanee.

Davide Asta sarà protagonista della serata anche ai fornelli, per un menù a sei mani che coinvolgerà lo chef di casa Teo Barbato e Angelo Fabozzo, Room Experience – Clanio Ristorante ad Aversa (Caserta). Questo il menù preparato, utilizzando in svariati modi anche i vini ‘Falanghina del Sannio Dop’: Crudi di capesante, caviale al sale , crema di patate affumicate, cenere di verdure e gel di Falanghina (Davide Asta); Fusillo tirato a mano, faraona, zafferano e Falanghina (Teo Barbato); Risotto… come un carciofo arrosto (Angelo