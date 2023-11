Massimiliano Salvatore nuovo comandante delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana, apprezzata in tutto il mondo, hanno un nuovo comandante.

A guidarle sarà un irpino, il colonnello Massimiliano Salvatore, nato 41 anni fa a Casalbore, 1.600 abitanti al confine con la provincia di Benevento.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione e orgoglio dall’amministrazione comunale del piccolo centro irpino guidata dal sindaco Emilio Salvatore e dall’intera comunità.

Il nuovo comandante, che assumerà l’incarico a fine mese, insieme al predecessore, è stato ricevuto da Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia, in cui è di stanza la Pan: “Le Frecce Tricolori sono parte del cuore pulsante del Friuli Venezia Giulia, oltre che un orgoglio nazionale. A nome della Regione e di tutti i suoi cittadini ringrazio il comandante uscente e il suo successore per la professionalità e l’impegno svolti anche in situazioni difficili”.