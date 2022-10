MASTELLA: “BASTA CON DE LUCA UOMO SOLO AL COMANDO”. SFIDUCIATO CASUCCI

“Ho sempre dato una mano al PD e al Governatore della Campania Vincenzo De Luca – dichiara in una intervista al Corriere del Mezzogiorno (domenica 30 ottobre) il Sindaco di Benevento Clemente Mastella leader di Noi di Centro. La coalizione che ha sostenuto De Luca non c’è più. E’ finito il tempo dell’uomo solo al comando. Così ognuno va per la propria strada – tuona Mastella.

Nessuno pensi che la manifestazione di Napoli per la pace possa in qualche modo camuffare il tonfo elettorale: quale ragazzo non sarebbe andato, con i pullman della Regione ad una festa in piazza ? Quesi 20mila non sono tutti elettori del PD – afferma Mastella dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno.

Io penso che si sarebbe dovuta riequilibrare la coalizione. Se alle elezioni politiche fossimo andati assieme o con il terzo polo il risultato sarebbe stato ben diverso per il centrosinistra. De Luca, invece, si è fermato. Ma l’uomo solo al comando – ribadisce Mastella – non va da nessuna parte, vale per me come per lui: tanto che i suoi fedelissimi sono stati sconfitti nei collegi.

De Luca non aprirà al rimpasto in Giunta. Me lo ha già confermato. Gli ho chiarito – ha ribadito Mastella – che per quanto mi riguarda l’assessore felice Casucci, tecnico considerato vicino alla mia area politica, può anche ritenerlo vicino a lui o a sei stesso, dato che non ha mai partecipato ad alcuna mia iniziativa politica, ma a quella di altri, si.