MASTELLA: “CONCERTO DI PASQUA PROMOZIONE PER LA CITTA’ DI BENEVENTO. INULTILI POLEMICHE”

A chi fa finta di non capire, voglio dire che il concerto “abbracciamoci” in ricordo dei morti del COVID è stato organizzato non dal Comune, ma promozionerà la città di Benevento in vista della ripresa che ci sarà. E tornerà utile per il turismo e l’economia locale. Chi starnazza con accenti populistici, fa solo il male della città.

Il sindaco sulla sua pagina Facebook