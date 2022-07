Memorial Lello Caporaso. Piccirillo-Fonzo battono anche Caronte

Domenica 3 luglio è andato in scena il Memorial Lello Caporasso, gara di carrette promossa dalla locale Pro Loco La Rinascente di Ponte. La gara si è svolta lungo lo storico tracciato che da Piazza XXII giugno ha portato i partecipanti sino a Via Roma. Nonostante le temperature elevatissime del fine settimana si è registrata un’ottima presenza di pubblico e sono stati ben 24 gli equipaggi ai nastri di partenza della classicissima pontese, accorsi anche da paesi limitrofi. Le carrette si sono sfidate lungo i tornanti del tortuoso percorso sin dal primo mattino prendendosi la scena con le prove libere. Dopo la pausa pranzo la gara è entrata nel vivo nel primo pomeriggio con l’inizio delle prove di qualificazione seguite dalle due manche cronometrate utili a comporre la classifica finale. Ancora una volta l’ambito trofeo è finito nelle mani dell’equipaggio Piccirillo-Fonzo, al termine di un duello serrato con gli equipaggi Zampelli-Simone e Corbo-Zotti, che hanno completato il podio di giornata, i tre racchiusi in un distacco inferiore al mezzo secondo. Il Memorial Caporaso anche quest’anno si è chiuso tra ali di folla che hanno salutato i partecipanti, riscuotendo l’apprezzamento dei residenti e di quanti hanno presenziato a questa gara dal fascino antico. Durante le premiazioni di rito il Presidente Davide Fusco della Pro Loco La Rinascente, ha innanzitutto voluto ringraziare il Sindaco Marcangelo Fusco per aver personalmente autorizzato l’evento dopo un iniziale diniego da parte del settore di vigilanza. La famiglia Caporaso per il sostegno ricevuto, La MG Metalmeccanica e Michele Baldino per la preziosa fornitura di mezzi e materiali, i ragazzi del Forum Giovani di Ponte, i volontari della Pro Loco La Rinascente, la Misericordie di Torrecuso, i volontari della Pro Vita che sotto un sole cocente hanno presidiato varchi e garantito l’incolumità del pubblico presente, la FICr Campania per il rilevamento tempi e la compilazione delle classifica e quanti si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione che ha rappresentato la ripartenza delle attività in presenza nell’anno 2022 dopo i vari stop dovuti all’emergenza covid-19, offrendo anche un momento di aggregazione per la comunità pontese. Bilancio tutto sommato positivo per questa manifestazione che si cercherà di riproporre anche negli anni futuri nonostante i problemi organizzativi incontrati, con la speranza di non aver assistito al canto della cigno.