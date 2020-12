Meteo Cronaca DIRETTA: MALTEMPO in atto su Tante REGIONI, ma è attesa una breve TREGUA nelle PROSSIME 48 ORE

Il maltempo è ancora protagonista su tante regioni d’Italia. In queste ore infatti, sono in atto numerose piogge e qualche isolato temporale su molti tratti del Centro e su parte del Sud. Rovesci sono segnalati sull’area centrale della Sardegna, nel sud della Toscana. Piogge sparse anche nel Lazio, in Campania, in Abruzzo e sul nord della Puglia. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per vivere ancora una giornata assai capricciosa nonostante all’orizzonte si intraveda una breve tregua.

EVOLUZIONE PROSSIME ORE: nel corso della mattinata deboli piovaschi bagneranno alcuni tratti del Nordest segnatamente l’area più meridionale del Friuli Venezia Giulia, il basso Veneto e l’Emilia Romagna. Precipitazioni più importanti invece insisteranno al Centro–Sud soprattutto sulla Sardegna occidentale e gran parte del comparto tirrenico dove assumeranno anche carattere temporalesco. Sotto stretta osservazione sarà soprattutto la Campania dove ci attendiamo una fase a tratti assai perturbata.

La fase di maltempo insisterà poi sulle medesime regioni praticamente per tutto il pomeriggio e a tal proposito sulla base dei fenomeni in atto e previsti il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Mercoledì 30 Dicembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Campania e allerta gialla su Calabria, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo, Umbria, parte di Puglia, Sicilia, Sardegna, parte di Emilia-Romagna, di Toscana e del Friuli Venezia Giulia.

Dalla serata tuttavia, ci attendiamo un graduale miglioramento a partire dalle regioni del Nordest e nel corso della notte successiva anche al su quelle del Centro. Sarà il preludio a un San Silvestro di relativa tregua sul fronte meteorologico in quanto le piogge diverranno meno probabili su gran parte del Paese.

ilmeteo.it