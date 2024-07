Meteo: in Lombardia caldo e sole, ma venerdì tornano temporali e calo temperature

Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Tra oggi e domani, un promontorio dal Nord Africa raggiungerà la massima espansione verso il nostro Paese, garantendo anche sulla Lombardia tempo caldo e soleggiato, determinando temperature massime in pianura tra 32-36 gradi, con forte disagio da calore determinato anche dall’elevata umidità.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, per venerdì 12, una veloce perturbazione in arrivo dalla Francia, che apporterà una nuova fase instabile con rovesci e temporali, maggiormente probabili a ridosso di Alpi e Prealpi, localmente anche di forte intensità. In quest’ultima fase le temperature massime caleranno di 4-8 gradi.

Da domenica si attende il ritorno a condizioni stabili e soleggiate, con temperature che torneranno a crescere velocemente fino a superare i 30 gradi in pianura.