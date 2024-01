Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia tempo in rapido miglioramento. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, il fine settimana si presenterà prevalentemente soleggiato e con temperature in calo, mentre l’inizio della prossima settimana presenta dominato da condizioni anticicloniche, con variabilità relativamente alla copertura nuvolosa, ma bassa probabilità di precipitazioni e temperature in rialzo diffuso.