Milano, 9 gen. (Adnkronos) – Sulla Lombardia tempo instabile: fino a domani una circolazione ciclonica sull’Europa centro-occidentale determina tempo per lo più nuvoloso con debole instabilità. Da giovedì tendenza a correnti settentrionali in quota, con tendenza a giornate più stabili e gradualmente più soleggiate. Così il bollettino meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.