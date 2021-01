Meteo: ITALIA ancora ostaggio di un VORTICE OSTINATO, altre PIOGGE e NEVE.

In queste ore la nostra meteo Cronaca Diretta segue con molta attenzione un’Italia ancora ostaggio di un ostinato vortice di bassa pressione carico di piogge e neve pronte a colpire alcune zone del nostro Paese.

Sotto nubi e precipitazioni sparse troviamo alcuni angoli del Nordovest con neve in atto anche a quote relativamente basse come in Piemonte e sulle Alpi occidentali lombarde. Piogge sparse e locali rovesci sono inoltre segnalati sul Levante ligure, ovest Emilia e a scendere su molti tratti dell’area tirrenica, dalle coste toscane fino al lazio e la Campania.

EVOLUZIONE: nelle prossime ore il quadro meteorologico sarà destinato dunque a rimanere assai instabile ed in particolare sulle medesime zone. Sotto osservazione saranno infatti le regioni di Nordovest, la Sardegna e un po’ tutta la fascia tirrenica. Da segnalare che continuerà a cadere la neve mediamente sopra i 400/500m sull’arco alpino specialmente su quello centro-occidentale. Piogge sul resto del Nord meno probabili solo su Romagna e Veneto.

Rovesci e qualche isolato temporale inoltre potranno colpire la Sardegna, la Toscana, il Lazio e la Campania e verso sera anche i comparti più meridionali della Sicilia.

Pioverà di meno invece lungo la fascia adriatica e sul resto del Sud.

In seguito, la circolazione ciclonica presente sull’Italia continuerà inoltre a mantenere condizioni di forte instabilità anche per la sera e la notte, preludio ad Martedì ed un proseguimento di settimana ancora all’insegna del tempo spesso capriccioso.

ilmeteo.it