Meteo: NEVE, tra poco sarà ABBONDANTE fino in Pianura su molte REGIONI. Città coinvolte e ACCUMULI attesi

Gli ultimissimi aggiornamenti confermano il ritorno della neve che cadrà a tratti abbondante fino in pianura con vere e proprie bufere. Insomma, va prefigurandosi l’evento nevoso più importante degli ultimi 10 anni.

Facciamo dunque il punto della situazione per capire l’evoluzione attesa, tutte le città coinvolte e gli accumuli previsti.

Nelle ultime ore aria via via più fredda ha investito l’Italia, favorendo così un crollo verticale delle temperature. Ecco quindi che sulle pianure del Nord si è formato il cosiddetto “cuscino padano”, ovvero uno strato di aria molto fredda, prossima al suolo, con temperature ben al di sotto dello zero.

Domenica 27 una vasta depressione, sospinta ed alimentata da correnti polari, riuscirà a sfondare sul nostro Paese a partire dal Nordovest. Ed ecco servita la più classica delle nevicate “da scorrimento”, ovvero caratterizzata da aria umida, piuttosto foriera di precipitazioni, che scorre su uno strato freddo (il cuscino padano, appunto).

Dalla serata e soprattutto durante la notte ci aspettiamo nevicate fin sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale ma anche nell’entroterra ligure. I fiocchi di neve raggiungeranno presto città come Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, poi anche Milano, Varese, Lecco, Como, Bergamo, Piacenza, Parma ammantandole di un candido mantello bianco. Successivamente il peggioramento si estenderà anche al Nordest, dove provocherà rovesci nevosi soprattutto in Trentino Alto Adige.

In una prima fase (lunedì primo mattino) non escludiamo la possibilità di fiocchi di neve fin sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino a Verona, Padova, Venezia e Udine. Neve anche sull’entroterra ligure.

Entro la fine dell’evento, al Nordovest, ci aspettiamo circa 15/20 cm di accumulo nelle principali città di pianura.

Sulle Alpi centro-orientali oltre gli 800/1000 metri attese vere e proprie bufere con accumuli intorno o superiori al mezzo metro in 24 ore, specie sulle Orobie, Dolomiti venete e vallate di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

