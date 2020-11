Meteo: PROSSIME ORE, PIOGGE di PASSAGGIO sull’Italia. Ecco dove servirà l’OMBRELLO

Nelle prossime ore l’Italia vedrà il passaggio di alcune piogge, effetto di una debole perturbazione atlantica che sta sfruttando una sorta di distrazione di quell’alta pressione che ci accompagna ormai da tanti giorni.

Come già anticipato si tratta di una perturbazione piuttosto debole e, giocoforza, le precipitazioni non risulteranno particolarmente importanti. Tuttavia, nonostante non siano previste piogge così abbondanti come ci si aspetterebbe in questo periodo dell’anno, su qualche angolo del Paese, sarà necessario un ombrello (o quanto meno averne uno a portata di mano).

Nel corso di venerdì avvertiremo ancora gli effetti del fronte atlantico sopraggiunto già da Giovedì che determinerà qualche debole piovasco segnatamente sull’area del medio e basso Tirreno. A rischio saranno soprattutto il Lazio e la Campania settentrionale, mentre altrove continueremo ad avere un contesto meteorologico più asciutto, per la presenza di una moderata variabilità fatta eccezione per nubi di tipo marittimo che si registreranno invece sulla Liguria, con qualche debole pioggia sparsa fino alla Toscana settentrionale. Consuete nebbie, foschie e nubi basse su molti tratti della Val Padana, completeranno un quadro meteorologico, passateci il termine, assai pasticciato.

Insomma, di azzurro nei cieli dell’Italia se ne vedrà davvero poco.

Questa situazione di tempo molto incerto ci accompagnerà con tutta probabilità anche per gran parte del weekend quando su alcune zone del Paese sarà di nuovo necessario un ombrello a portata di mano.

