Meteo: PROSSIME ORE, rapido PEGGIORAMENTO con PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE a bassa quota. Evoluzione fino a SERA

Nelle prossime ore si noteranno le prime avvisaglie di un rapido peggioramento che riporterà piogge, temporali e nevicate a bassa quota su molte regioni d’Italia. Andiamo dunque a vedere come evolverà la situazione fino a questa sera.

In mattinata il quadro meteorologico tornerà rapidamente a peggiorare ad iniziare dalla Sardegna e da alcuni tratti dell’area tirrenica centrale fino alla Campania. Qui ci attendiamo già le prime piogge sparse anche sotto forma di rovescio sui settori più occidentali sardi. Temporaneamente più asciutto invece il tempo sul resto del Paese ma con nubi in deciso aumento sulle restanti regioni del Centro e del Sud peninsulare.

Nel corso del pomeriggio e fino a sera, complice la formazione di un vortice di bassa pressione a ovest della Sardegna, il meteo andrà ulteriormente peggiorando su tutto il Centro con piogge più diffuse ed intense tra Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Attenzione anche alla neve che potrà cadere sui rilievi appenninici centro-settentrionali fino a quote basse.

Il brutto tempo colpirà in seguito le regioni meridionali con precipitazioni più diffuse tra Campania, settori nord della Basilicata e della Puglia.

Rimarranno ai margini del peggioramento invece le regioni del Nord dove troveremo comunque parecchie nubi ma solo sui rilievi dell’Emilia Romagna potrà cadere qualche debole nevicata.

In questo contesto di tempo in peggioramento, segnaliamo una netta differenza sul fronte climatico tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud. La presenza del vortice di bassa pressione infatti, richiamerà calde correnti dal nord Africa che colpiranno le estreme regioni del Sud specie la Sicilia dove i termometri registreranno valori davvero inusuali per la stagione. Viceversa farà piuttosto freddo sul resto del Paese specialmente al Nord e sul Medio e alto Adriatico sferzati da rigidi venti nord-orientali pronti inoltre a condizionare negativamente il meteo anche per la giornata di Domenica e l’inizio della prossima settimana.

ilmeteo.it