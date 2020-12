Meteo: SETTIMANA NATALIZIA, Lunedì PIOVOSO, poi Avanza l’ALTA PRESSIONE INVERNALE, ma Non Durerà. PREVISIONI

La settimana che ci condurrà verso le festività del Santo Natale, inizierà ancora un po’ incerta con un Lunedì in parte piovoso, ma con un’alta pressione invernale pronta ad interessare il nostro Paese nonostante la sua durata sarà davvero breve. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni.

Come già anticipato, Lunedì 21 Dicembre sarà ancora una giornata quasi interamente piovosa per alcune regioni d’Italia. Le zone dove sarà d’obbligo l’ombrello saranno quelle più occidentali del Nord e l’estremo sud del Paese. Piogge sparse bagneranno dunque la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia occidentale, la Liguria fino al nord della Toscana e a scendere l’area ionica del Sud e l’est della Sicilia dove potranno anche verificarsi locali e residui temporali.

Da segnalare anche la possibilità di deboli nevicate sull’arco alpino occidentale e centrale sopra i 1400-1500m di quota.

Da Martedì 22 invece, una timida rimonta dell’alta pressione porterà ad una maggior stabilità atmosferica su tutto il Paese. Non mancheranno tuttavia le nebbie a tratti fitte sulla Val Padana e nubi sparse sul resto del Paese soprattutto al Nord. Qualche goccia di pioggia cadrà sulle aree più settentrionali della Toscana, ma saranno per lo più fenomeni a carattere di pioviggine.

Ci sarà inoltre lo spazio per qualche generosa schiarita al Sud e sul resto del Centro in un contesto climatico ancora mite per la stagione.

Anche la giornata di Mercoledì 23 sarà contrassegnata dalla presenza dell’alta pressione, ma che inizierà a dare i primi segnali di cedimento a partire dai comparti occidentali dove le nubi si faranno via via sempre più dense portando anche i primi piovaschi tra la Liguria e l’area tirrenica del Centro.

Sarà il preludio ad un nuovo e freddo peggioramento atteso proprio a cavallo dei giorni di Natale quando lo scenario meteorologico sembra destinato ad orientarsi verso caratteristiche più invernali.

ilmeteo.it