Meteo weekend, scoppia l’estate: picchi di caldo oltre 30°C

Le previsioni per sabato 12 e domenica 13 giugno

Nell’imminente fine settimana l’anticiclone africano riuscirà a estendersi anche sul nostro Paese, facendo iniziare così una fase decisamente più stabile e soprattutto più calda. E’ quanto segnala il team del sito www.iLMeteo.it, informando che “sabato, a parte gli ultimi e residui temporali pomeridiani tra Basilicata e Calabria, il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Si assisterà a un primo concreto aumento delle temperature massime con valori che al Centro-Nord toccheranno picchi di 31-33°C. Farà ancora più caldo domenica. In tutta Italia splenderà il sole e la nuvolosità sarà davvero scarsa o quanto meno temporanea. Le temperature avranno un ulteriore sussulto verso l’alto con i primi 34-35°C della stagione a Bologna e Firenze, 33-34°C a Torino, Milano e 32°C a Roma. Valori un pochino più bassi al Sud dove soltanto in Puglia e Sicilia si sforeranno i 30°C. La presenza anticiclonica continuerà almeno per altri 4-5 giorni, seppure con temperature leggermente più basse”.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 11. Al nord: molte nubi in pianura, temporali su Alpi, Prealpi e locali su pianura veneta e lombarda. Al centro: temporali sul Lazio centro-meridionale, specie sui monti, isolati su Sardegna orientale e in Toscana. Al sud: temporali sugli Appennini e zone limitrofe, isolati su Sicilia orientale.

Sabato 12. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole prevalente. Al sud: isolati temporali su potentino e cosentino e Sicilia orientale, sole altrove.

Domenica 13. Al nord: caldo intenso, sole. Al centro: tutto sole. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Da lunedì ancora bel tempo e clima estivo ovunque.

www.iLMeteo.it