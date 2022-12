Milano: da stasera torna ‘bus degli angeli’ di Atm con City Angels

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – La solidarietà torna a viaggiare su quattro ruote: da questa sera riprende a circolare per le strade di Milano il bus degli angeli di Atm in collaborazione con i City Angels. Il servizio sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 fino alla mezzanotte, fino al prossimo mese di marzo, per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto.

Il bus degli angeli, un 12 metri dalla livrea bianca personalizzata, è stato riadattato dai tecnici dell’officina Atm di viale Molise. Equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È stato dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi. Un’iniziativa che Atm sta portando avanti in questi anni per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e contribuire a sensibilizzare tutta la comunità sui temi della sostenibilità sociale.

Il bus raggiunge le zone della città dove maggiore è la necessità di prestare assistenza: il lunedì il percorso fa tappa a Corso Buenos Aires, Viale Maino, Porta Romana, Piazza 24 Maggio; il martedì Piazzale stazione di Porta Genova, Piazzale Lotto e Fermata M1 Lampugnano; il mercoledì Corso Buenos Aires, Viale Maino, Corso di Porta Vittoria, Via Larga e Piazza Duomo; il giovedì Corso Buenos Aires, Corso di Porta Vittoria, Largo Augusto, Via Larga, Piazza Duomo e il venerdì Piazzale Cadorna, Piazzale Lotto, Fermata M1 Lampugnano.