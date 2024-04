Mo: Iv, ‘condanna per attacco, sostegno a Israele’

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Sono ore di grande preoccupazione per quanto sta avvenendo in Medio oriente. Condanniamo l’attacco del regime di Teheran e confermiamo il sostegno a Israele. Mai come oggi la sua stessa esistenza è minacciata. Mai come oggi Israele ha il dovere e il diritto di esistere.” Così in una nota congiunta la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato, l’onorevole Davide Faraone, capogruppo alla Camera, e il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva.

“In un mondo che va a fuoco, la grande assente è la politica. L’Europa non può continuare a discutere di piccole beghe di cortile: oggi come non mai, servono gli Stati Uniti d’Europa, serve un’iniziativa diplomatica forte che guidi il processo di pace per evitare una ulteriore escalation del conflitto”, concludono i parlamentari di Iv.