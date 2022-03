MOLISANNIO. “I TEMPI SONO MATURI”. OSPITE DEL SINDACO MASTELLA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE TOMA. VIDEO-FOTO.

“Siamo pronti a rilanciare l’idea del Molisannio che è stato uno dei cavalli di battaglia dell’On. Clemente Mastella, attualmente Sindaco di Benevento. I tempi sono maturi”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di TV7 il presidente della Regione Molise Donato Toma che ha fatto una improvvisata domenica mattina al primo cittadino del capoluogo sannita, raggiungendolo all’interno della splendida Villa Comunale dove era in corso l’inaugurazione della nuova area giochi attrezzata per bambini.

Il primo passo sarà rappresentato dalla costituzione di un Comitato ufficiale e successivamente una imponente raccolta firma.

Ma sentiamo l’intervista realizzata per TV7 da Alfredo Salzano al presidente della Regione Molise Donato Toma ed al Sindaco di Benevento Clemente Mastella.