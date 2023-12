NASCE LA FONDAZIONE MARIA GABRIELLA DE MATTEIS, DOVE LA RICERCA DEL TALENTO PLASMA IL FUTURO

La Fondazione, infatti, non vuole solo lavorare dietro le quinte – sostenendo i talenti più promettenti – ma desidera anche restituire al grande pubblico gli obiettivi raggiunti, permettendo così a tutti di “toccare con mano” i risultati delle proprie attività, grazie a eventi divulgativi e concerti eccezionali organizzati durante l’anno. Esattamente come “Futuro in musica”, la serata che, , ha dato il via alle attività della Fondazione e che ha mostrato, al pubblico presente in sala, entrambe le sue anime. Per la parte scientifica, la serata è stata l’occasione per l’apertura del bando 2024 da 40.000 € – il primo della Fondazione – pensato per giovani ricercatori under 30 e dedicato al tema dell’“Integrazione della biopsia liquida nella gestione di pazienti con tumore solido”, di fondamentale importanza perché fornisce un metodo non invasivo e altamente sensibile per la diagnosi e il monitoraggio dei tumori, consentendo una personalizzazione dei trattamenti per ciascun paziente. Questa innovativa tecnica diagnostica rivoluziona il modo in cui vengono compresi e trattati i tumori, consentendo di ottenere informazioni sullo stato e sull’evoluzione del tumore, senza dover effettuare una biopsia tradizionale. Per la parte artistica – al centro della serata e dell’intera giornata – è stata presentata la prima borsa di studio intitolata a Maria Gabriella De Matteis, del valore di 10.000€, che sarà assegnata ad uno o più candidati italiani ammessi come membri della Gustav Mahler Jugendorchester, creata a Vienna nel 1986 dal Maestro Claudio Abbado e considerata l’orchestra giovanile più prestigiosa al mondo. Le attività della giornata inaugurale si sono invece concentrate sulla parte musicale: nel momento formativo che ha visto protagonisti gli allievi del conservatorio di Avellino in una masterclass per il Settimino in mi bemolle maggiore, op. 20 di Ludwig van Beethoven, che è stato anche l’opera protagonista del grande concerto eseguita dai musicisti di fama internazionale Marco Postinghel, Veronika Eberle, Valérie Gillard, Giovanni Menna, Sissy Schmidhuber, Davide Vittone, Pascal Moraguès e Guido Corti, e preceduta dall’esecuzione delQuartetto in sol minore, op. 73 nr 3 per fagotto, violino, viola, violoncello di François Devienne. “Io, Alessandra e Maria Chiara, siamo fieri di poter presentare, , la nascita della Fondazione dedicata a Maria Gabriella. Donna, moglie e mamma straordinaria che, durante tutta la sua vita, ci ha trasmesso la sua voglia di creare un futuro migliore fidandosi e affidandosi alle nuove generazioni e credendo fortemente nell’interdisciplinarità tra scienza e bellezza, in tutte le sue forme. Questa è la cosa più bella che abbiamo ereditato da lei e che, da ora, sarà il motore principale di tutti i progetti della Fondazione” ha concluso la serataFernando Ricci, marito di Maria Gabriella e Presidente della Fondazione Maria Gabriella De Matteis.